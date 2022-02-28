اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف غزو أوكرانيا، الاعتراف بالقرم كأرض روسية، وحياد كييف وتخلي حكومتها عن “نازيتها” حسب وصفه.

شرط بوتين لوقف غزو كرواتيا:

وأضاف بوتين، مع اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يشترط لوقف الضربات نزع سلاح الدولة الأوكرانية، وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي لتسوية النزاع.

وقال الكرملين، في بيان، إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين: “تحدث ماكرون هاتفيًّا إلى نظيره الروسي لنحو ساعة ونصف ساعة، طالبًا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا”، مضيفًا أن بوتين أكد عزمه على ذلك” بحسب ما أعلن الإليزيه.

إمبراطورية الكذب:

وفي وقت سابق وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بأنها “إمبراطورية الكذب”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تداعيات العقوبات الغربية التي فرضت على عدد من القطاعات، والتي شملت البنك المركزي الروسي.

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فإن الرئيس الروسي وجه الحكومة الروسية للإبقاء على جميع معدلات الفائدة في القروض الممنوحة كما هي.

رفع سعر الفائدة الرئيسي:

وكان البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا أعلنا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية “الشديدة”.

وقرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويًّا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.