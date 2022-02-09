أثار تصرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حالة من الجدل بعدما أظهرت لقطات مصورة أنه تركه يسير خلفه وحيدًا، بعد نهاية مؤتمرهما الصحفي بالكرملين يوم الاثنين.

في مخالفة بروتوكولية ..

الرئيس الروسي #بوتين يمشي تاركا خلفه نظيره الفرنسي #ماكرون ليلحق به بعد الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي جمع بينهما في الكرملين ..

إهانات متتالية تلاحق #ماكرون .. pic.twitter.com/uGPrpSZgVs

— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 8, 2022

وحسب ما ظهر في اللقطات المتداولة، أشار بوتين إلى ماكرون بأن يمضي على ما يبدو في اتجاه الخروج من قاعة المؤتمر، وليس واضحًا ما قصده الرئيس الروسي.

في حين كان مشهد خروج الاثنين من القاعة مثيرًا لردود الفعل عبر الشبكات الاجتماعية، لاسيما مع ظهور بوتين متقدمًا في السير بينما يحاول ماكرون اللحاق به.

ووصف البعض تصرف بوتين بأنه غريب، ورأى آخرون أنه إهانة لماكرون أراد بها توجيه رسائل إلى الدول الغربية.

وبيّنت لقطات أخرى نشرتها وسائل إعلام روسية، الرئيس الفرنسي وهو يخرج من القاعة وحيدًا.

طاولة طويلة:

ولم يكن تصرف بوتين هو الوحيد خلال زيارة ماكرون إلى موسكو، حيث ظهر الاثنان وهما يجلسان على طاولة طويلة فصلت بينهما إلى حد لافت للنظر.

وجاءت زيارة ماكرون إلى موسكو يوم الاثنين ضمن مساعٍ دبلوماسية لتهدئة التصعيد الناجم عن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وسط مخاوف من وجود خطط لدى موسكو للغزو.

قلق مشترك:

وخلال حديثهما بالمؤتمر الصحفي، قال بوتين روسيا وفرنسا لديهما “قلق مشترك” بشأن الوضع الأمني في أوروبا، فيما قال ماكرون: إنه وبوتين تمكنا من إيجاد “نقاط التقاء” بشأن الأزمة الأوكرانية.

لاحقًا، رفض الكرملين التعليق يوم الثلاثاء على ما قاله قصر الإليزيه عن تعهد بوتين خلال لقائه ماكرون بالامتناع عن أي أنشطة عسكرية إضافية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “لا يمكنني التعليق على ذلك، لا أفهم تمامًا ما الذي يتحدث عنه الزملاء الفرنسيون”.