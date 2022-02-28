وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بأنها “إمبراطورية الكذب”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي مع مسؤولين حكوميين لمناقشة تداعيات العقوبات الغربية التي فرضت على عدد من القطاعات، والتي شملت البنك المركزي الروسي.

قرارات بوتين لمواجهة العقوبات

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فإن الرئيس الروسي وجه الحكومة الروسية للإبقاء على جميع معدلات الفائدة في القروض الممنوحة كما هي.

رفع سعر الفائدة الرئيسي

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية “الشديدة”.

وقرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويًا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

وقال المركزي الروسي إن القرار جاء لدعم العملة الروسية الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.