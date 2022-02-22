أعلن مجلس الاتحاد البرلمان الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين طلب مصادقة البرلمان على استعمال القوات العسكرية في الخارج.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك – المعترف بهما من قبل روسيا أمس – تتفاقم، مشيرة إلى ضرورة حماية سكان المنطقتين.

وطلب نائب وزير الدفاع الروسي البرلمان بالسماح بنشر قوات في دونيتسك ولوغانسك، مشيرًا إلى أنه ” لا خيار أمامنا إلا الاضطرار لاستخدام القوات في الخارج “.

بوتين يعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وكان الرئيس الروسي أعلن عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة موجهة إلى الشعب الروسي، يوم الاثنين، إن “الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد، وأتوجه إليكم ليس فقط لإعطاء تقييماتنا لما يحدث، بل وإطلاعكم على القرارات المتخذة والخطوات المحتملة اللاحقة على هذا الاتجاه”.

رد فعل أوكرانيا

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو فاسيلي بوكوتيلو للتشاور على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.