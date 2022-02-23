أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، البرازيلي بيتروس، أن النصر كان سيحسم ديربي الرياض لصالحه في حالة تواجده مع العالمي.

"لو كنت ألعب مع #النصر في مباراة الأمس لحققنا الفوز، و لما رقص البليهي في الملعب"

بيتروس – لاعب نادي #الفتح#الفتح_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/dCMbDhsACn

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 22, 2022

بيتروس يعلق على خسارة النصر ضد الهلال:

ولعب النصر ضد الهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، ونجح الزعيم في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية، ليواجه الشباب في نصف النهائي.

وعلق بيتروس قائلًا: “شاهدت الديربي في ربع نهائي كأس الملك بين النصر والهلال، وأجزم بأنني لو كنت موجودًا لما تمكن الهلال من الفوز ولمنعت مدافع الهلال علي البليهي من الاحتفال في ملعبنا”.

الفتح يستحق الفوز على الفيصلي:

وقال بيتروس عن مباراة الفتح والفيصلي: “قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز، وهي نقاط ثمينة ستخرجنا من مراكز المؤخرة، في وضعنا الحالي نحتاج لتكاتفنا واللعب كمقاتلين بروح واحدة، حتى نتجاوز وضعنا الحالي ونتقدم في سلم الترتيب”.

وقدم بيتروس خلال تصريحاته للقنوات الناقلة، شكره إلى الجماهير الحاضرة على الدعم والمساندة، ووعدها بتقديم أفضل جهد ممكن لمواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

ولعب الفتح ضد الفيصلي المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بنتيجة 4/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).