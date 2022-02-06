خطف نجم الزعيم، البرازيلي ماثيوس بيريرا نجومية مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

بيريرا يتألق أمام الجزيرة الإماراتي:

وتألق ماثيوس بيريرا بشكل لافت خلال أحداث مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي، وكان مصدر خطورة الزعيم، قبل أن ينجح في تسجيل هدف فريقه الثاني في الشوط الأول.

ونال الهدف الذي سجله بيريرا إشادة كبيرة، حيث تمكن من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي عند الدقيقة 40، بجانب المستوى المميز الذي قدمه طوال أحداث اللقاء.

الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بفوز الزعيم بسداسية أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021.