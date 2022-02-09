أعلن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن تشكيلة الزعيم الأساسية لمباراة الهلال ضد تشيلسي الإنجليزي، التي ستنطلق، بعد قليل.

الهلال ضد تشيلسي

ويحتضن ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتدخل كتيبة جارديم مباراة الهلال ضد تشيلسي بمعنويات مرتفعة للغاية، حيث إنه قدم مستوى لافتًا في مواجهته الأولى أمام الجزيرة الإماراتي، ليحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بسداسية، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مونديال الأندية.

تشكيل الزعيم في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم كل من؛ محمد العويس، عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، متعب المفرج، سعود عبدالحميد، حمد اليامي، مصعب الجوير، صالخ الشهري، عبدالرحمن العبيد، ميشيل ديلغادو وأندريه كاريلو.