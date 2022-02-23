تترقب الجماهير مباراة الفيحاء والشباب المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل تحسن مستوى الفريقين مؤخرًا.

الفيحاء والشباب في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والشباب، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثالث بـ40 نقطة.

التألق في كأس الملك قبل المباراة المرتقبة

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجنب الخسارة في آخر 4 جولات، كما نجح في الفوز على الباطن بنتيجة 2/1، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

على الجانب الآخر، استعاد الليوث توازنه سريعًا بعد خسارته ضد الهلال، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ربع نهائي كأس الملك، ويطمح لخطف نقاط مباراتي يالفيحاء والشباب المقبلتين، أملًا في تعثر النصر واستعادة الوصافة.