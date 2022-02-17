أجمع ممثلو المجالس والبرلمانات العربية على تأييد ودعم مقترحات ورؤى المملكة العربية السعودية لمشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان “رؤية برلمانية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”التي ستصدر عن المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت المقبل بمقر الجامعة العربية.

وقال عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبو اثنين في تصريح لـ (واس): إن هناك اجماعًا خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين على تأييد الموقف السياسي للمملكة من الأزمة اليمنية لإدانة الاعتداءات الغادرة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حيث أصبحت هذه الاعتداءات الحوثية مدانة من الدول العربية والعالم.

مبادرة الوطن العربي الأخضر:

وأضاف أبو اثنين أن المناقشات في الاجتماع التحضيري أظهرت إجماع الوفود على تأييد مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث سيتبنى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية “مبادرة الوطن العربي الأخضر”التي تشمل أفكارا وخططا لكي تُطبَّقَ في جميع الدول العربية.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن الوفود العربية اتفقت على تأييد مواقف المملكة والاستفادة من تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب من حيث المكافحة والتأهيل والمناصحة في مجال التصدي للإرهاب والعمل على تجفيف منابعه وتمويله، وكذلك تناولت مقترحات المملكة في الاجتماع لقضايا الأمن المائي والغذائي والتعليم.

ونوه أبو اثنين إلى أنه سيصدر عن المؤتمر الرابع يوم السبت المقبل بيانٌ تفصيليٌّ بكل هذه الموضوعات التي قدمها الوفد السعودي في الاجتماع التحضيري للمؤتمر.