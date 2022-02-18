أكد البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، على جاهزيته لمواجهة الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغرد اللاعب البرازيلي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: “السعادة واضحة على وجوه اللاعبين الذين يستطيعون اللعب لناديهم مجددًا، يا نصراوي لقد عدت”.

سبب غياب تاليسكا عن مباراة النصر والباطن:

وكان اللاعب البرازيلي غاب عن مباراة النصر والباطن في الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين، وذلك بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في مباراة النصر والاتحاد في الجولة العشرين.

النصر يبدأ الاستعدادات:

وفي وقت سابق، بدأ الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تحضيراته اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة جاره نادي الهلال الاثنين المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل العالمي، مباراة الهلال منتشيًا بفوزه على الباطن ووصوله للنقطة رقم 41 في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين.

أما الهلال فكان فاز أمس الخميس بخماسية دون رد على نادي الشباب في الجولة الـ21.