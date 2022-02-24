يبدو أن اللاعب البرازيلي تاليسكا قد حسم مصيره مع نادي النصر وفقًا لـ آخر المستجدات الصحفية.

وكانت تقارير كشفت أن معاناة اللاعب البرازيلي حاليًا مع النادي رغم تقديم مستوى جيد ستدفعه للانضمام لنادي بيشكتاش التركي في صيف العام الحالي.

وقالت صحيفة Fotospor إن نجم النصر المتألق، توصل إلى اتفاق مع بشكتاش، للانتقال إليه بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم.

سر غضب جمهور النصر

وفي وقت سابق، أبدى جمهور نادي النصر عدم رضاه مؤخرًا على الأداء الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بعد الإقصاء من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الهلال.

وتم إقصاء العالمي من جميع المسابقات المحلية والقارية، في الموسم الماضي، كما خرج من كأس الملك، مع احتلال المركز الثاني في دوري المحترفين، خلال العام الرياضي الحالي 2021/ 2022.

تاليسكا مرشح ضمن 4 لاعبين للرحيل

ويُوجد 4 لاعبين أجانب مرشحين لمغادرة أصفر العاصمة بفترة الانتقالات الصيفية وهم “الأرجنتيني فونيس موري، البرازيلي أنسيلمو، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لتراجع مستواهم، البرازيلي تاليسكا لكثرة مشاكله”.