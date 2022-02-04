يسعى مهاجم فريق التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا لمواصلة التألق أمام النادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا يسعى لمواصلة التألق

وخاض تاوامبا 7 مباريات مع التعاون ضد الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 4 مرات وصنع 3 آخرين.

وخطف تاوامبا الأنظار بشكل لافت خلال آخر 3 مواجهات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الأهلي، بعدما ساهم في إحراز 5 أهداف، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويحتل المهاجم الكاميروني المركز الثالث في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أحرز 11 هدفًا، فيما يتصدر نجم نادي النصر، البرازيلي تاليسكا القائمة بـ12 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الشباب المنتقل حديثًا للهلال، أوديون إيغالو.

الأهلي ضد التعاون

ومن المقرر أن يلعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة.