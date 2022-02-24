توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والعظمى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل تبوك أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الساعات المقبلة، كالتالي: تبوك 9 درجات مئوية، وطريف وعرعر 11، ونجران وسكاكا والأحساء والقريات 12، والرياض والدمام وأبها والخرج 13، وبريدة وحائل والباحة ووادي الدواسر وحفر الباطن ورفحا 14، والطائف وشرورة والدوادمي وبيشة والمجمعة 15، والعلا 16، والمدينة المنورة 19، وجدة 21، ومكة المكرمة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى:

أما درجات الحرارة العظمي على بعض مدن المملكة خلال الساعات التالية فهي كالتالي: مكة المكرمة 36 درجة مئوية، والقنفذة وشرورة وجازان 32، والدوادمي ووادي الدواسر ونجران 30، والمدينة المنورة وجدة وبريدة وحفر الباطن وبيشة ورفحا والمجمعة 31، والخرج 30، والرياض وسكاكا 29، والدمام وحائل والطائف وينبع والعلا والأحساء 28، وتبوك وعرعر والقريات 26، والباحة 25، وأبها وطريف 24 درجة مئوية.