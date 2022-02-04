وجه الأرجنتيني ميجيل روسو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، تحذيرًا لـ 4 من لاعبي الفريق الأول، قبل مواجهة الطائي في الجولة الـ19 بـ دوري المحترفين السعودي.

الرباعي المهدد بالغياب عن مباراة الاتحاد:

ولدى الرباعي عبدالإله العمري ومنصور الشمري وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري 3 بطاقات صفراء وفي حال تعرض أي لاعب منهم لبطاقة صفراء في مباراة الطائي بعد غد الأحد، فسوف يغيب عن مواجهة نادي الاتحاد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبلة.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد مرور 18 جولة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة.

توقيت مباريات الغد في دوري المحترفين السعودي:

وتنطلق غدًا السبت 4 مباريات في افتتاح الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين السعودي لموسم 2021/ 2022.

وستكون مباراة الرائد والاتفاق في تمام الساعة الرابعة إلا 10 دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي الحزم والشباب في تمام الرابعة إلا 10 دقائق مساءً على ملعب نادي الحزم.

المباراة الثالثة بين فريقي الفيصلي وضمك في تمام السادسة والثلث مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

المباراة الرابعة بين فريقي الأهلي والتعاون في تمام الثامنة والثلث مساءً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.