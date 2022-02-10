حذرت د. سوسن البطاطي، استشاري طب الأطفال، من خطورة استخدام دواء البروفين على الأطفال بدون استشارة الطبيب المعالج، وبيان مدى فعاليته والجرعات المحددة حسب حالة وصحة ووزن الطفل.
نصيحة مهمة:
وأوضحت البطاطي، في تغريدة عبر “تويتر”: “نصيحة طبية للآباء والأمهات، لا تعطي طفلك بروفين (سابوفين، بروف) بالفم أقل من ٦ ساعات بين الجرعات! خاصة إذا كان الطفل لا يتناول الطعام بشكل جيد، أو لا يتناول الرضعات المنتظمة”.
أضرار خطيرة:
وشددت د. سوسن البطاطي على أهمية مراجعة طبيب الطوارئ في هذه الحالات لوصف الدواء البديل.
وختمت د. سوسن البطاطي بقولها: “للأسف دائمًا نرى إصابات في الكلى حادة وبعضها قد يصل للغسيل الكلوي بسبب شيء بسيط مثل البروفين”.
نصيحة طبية:
لا تعطون أطفالكم بروفين (سابوفين، بروف) بالفم اقل من ٦ ساعات بين الجرعات! و اذا كان الطفل ما ياكل كويس و لا يرضع لا تعطونه بروفين، لابد من مراجعة طبيب الطوارئ.
للاسف دائما نشوف اصابات كلى حاده و بعضها يوصل للغسيل الكلوي بسبب شي بسيط مثل البروفين.#فضفضة_طبيب #صحة pic.twitter.com/2m4AEo2qcH
— Sawsan AlBatati د. سوسن البطاطي (@Sawsan_albatati) February 5, 2022
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