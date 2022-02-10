حذرت د. سوسن البطاطي، استشاري طب الأطفال، من خطورة استخدام دواء البروفين على الأطفال بدون استشارة الطبيب المعالج، وبيان مدى فعاليته والجرعات المحددة حسب حالة وصحة ووزن الطفل.

نصيحة مهمة:

وأوضحت البطاطي، في تغريدة عبر “تويتر”: “نصيحة طبية للآباء والأمهات، لا تعطي طفلك بروفين (سابوفين، بروف) بالفم أقل من ٦ ساعات بين الجرعات! خاصة إذا كان الطفل لا يتناول الطعام بشكل جيد، أو لا يتناول الرضعات المنتظمة”.

أضرار خطيرة:

وشددت د. سوسن البطاطي على أهمية مراجعة طبيب الطوارئ في هذه الحالات لوصف الدواء البديل.

وختمت د. سوسن البطاطي بقولها: “للأسف دائمًا نرى إصابات في الكلى حادة وبعضها قد يصل للغسيل الكلوي بسبب شيء بسيط مثل البروفين”.