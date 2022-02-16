وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية خطباء الجوامع بمناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 17 /7 / 1443هـ، للحديث عن أهمية تحصين الآبار المكشوفة حفاظًا على الأرواح، والاستشهاد بالأدلة الشرعية على وجوب الاستجابة للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك.

البيئة تحذر من الآبار المهجورة

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة جددت في وقت سابق تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار ومنع خطرها على المارّة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن دخيل، أن الوزارة ردمت 2450 بئرًا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية، وهناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين.

وبين ابن دخيل أن الوزارة بهذه الخطوة، تكون أنهت المرحلة الأولى من مشروع تحصين وردم الآبار المهجورة بالمملكة، بينما يجري حاليًا التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية منه، والتي تستهدف تحصين وردم أكثر من 5 آلاف بئر مهجورة.