أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع مياه الجوف الصحية في نمو “السوق الموازية” اعتباراً من الأربعاء 2 مارس برمز تداول 9532 وبالرمز الدولي SA15H0HKKU17 .

وأوضحت تداول، في بيان لها، أن حدود التذبذب السعرية اليومية + / – 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند + / – 10%.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 119.94 نقطة ليقفل عند مستوى 12417.56 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.

تداولات اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 235 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، والأبحاث والإعلام، والأسماك، والإنماء طوكيو م، الأكثر ارتفاعا في التعاملات، أما أسهم شركات الباحة، والمواساة، وأنابيب، والعربي، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و 5.00% .

فيما كانت أسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 9.59 نقاط ليقفل عند مستوى 24951.69 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 97 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3823 صفقة.