تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم التأسيس، وكانت “تداول السعودية” قد أعلنت عن إجازة رسمية احتفالاً بهذه المناسبة.

ويستأنف التداول بعد الإجازة غداً الأربعاء 23 فبراير 2022.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”.

ويعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

فيما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، أن الأمر الملكي بأن يكون يوم التأسيس يوم إجازة رسمية هو لكلا القطاعين العام والخاص.