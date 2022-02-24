أغلق مؤشر الأسهم السعودية – تداول – الرئيس اليوم منخفضًا 230.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12297.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

حركة مؤشر تداول

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 199 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، ومعادن، وجدوى ريت السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبسكو، والكابلات السعودية، والدرع العربي، والإنماء طوكيو مارين، ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 9.91%.

الأسهم السعودية الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وساب هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وساب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

و أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 467.07 نقطة ليقفل عند مستوى 24942.10 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 80 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3962 صفقة.