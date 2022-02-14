دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بوابة حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج.

وذكر الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، أن هذا يأتي بهدف خدمة المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي والحيواني خارج المملكة، ونفس الحال للمنتجين والموردين.

هدف بوابة حصر:

ولفتت البيئة والمياه والزراعة إلى أن خدمة المستفيدين سيكون عبر بوابة جيومكانية، بغرض تكوين قاعدة بيانات، فيما تأتي أهداف بوابة حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج كما يلي:

. دعم مبادرات الأمن الغذائي بالمملكة.

. تعزيز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج.

. إتاحة إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية في الخارج.

. المساهمة في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

. دعم الاستثمار الزراعي في الخارج.

. تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص الاستيراد والتصدير.

. ضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.