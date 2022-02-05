تم مساء أمس الجمعة، رسميًّا تدشين الحساب الرسمي لـ يوم التأسيس على موقع “تويتر”.

وجاء حساب يوم التأسيس على تويتر” كالتالي “[email protected]”، وكتُب في أول تغريدة: “في جذور التاريخ ومنذ ثلاثة قرون؛ كُتبت الحكاية، ونُقشت أمجاد الأبطال، وبُنيت دعائم الدولة!

واليوم نحتفي بها ونفرح.. ونطلق هوية يوم التأسيس”.

وأضاف حساب يوم التأسيس أنه يمكن تحميل دليل تطبيقات الهوية من خلال الرابط :

الهوية البصرية ليوم التأسيس:

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار “يوم بدينا” التي تحمل معانيَ جوهريةً تاريخيةً متنوعةً ومرتبطةً بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ حيث يظهر في منتصف الشعار أيقونة “رجل يحمل راية” في إشارة إلى بطولة رجالات المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.

أيقونة هوية يوم التأسيس:

ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق؛ في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.

وكُتبت عبارة “يوم التأسيس- 1727م” بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثَّقَت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطةً بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلةً لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار “يوم بدينا” لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسِّخَةً للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.