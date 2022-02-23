تدشن جمعية “إعلاميون” الليلة الأربعاء، فرع الجمعية بمنطقة عسير، بندوة تحت عنوان “يوم التأسيس.. 3 قرون في جذور التاريخ”، وذلك بالشراكة مع مركز آل أبو نقطة المتحمي التاريخي بطبب، وذلك بمناسبة احتفالات يوم التأسيس.

المتحدثون في ندوة إعلاميون

ويتحدث في الندوة، كلٌ من: أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد مشرف الجمعية التاريخية بمنطقة عسير وعضو لجنة السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير الدكتور سعد بن عثمان، ومدير إدارة التطوع في إمارة عسير مستشار سمو أمير المنطقة علي بن حسن عسيري، و الدكتور أحمد التيهاني عضو هيئة تدريس بجامعة الملك خالد – قسم اللغة العربية والمدير الإداري بنادي أبها الأدبي، والمستشار الأكاديمي فهد عطيف، أستاذ تحليل الخطاب الإعلامي والترجمة المساعد بجامعة الملك خالد، فيما تدير الندوة عضو جمعية “إعلاميون” نائب مدير فرع الجمعية بمنطقة عسير رنا الشهراني.

4 محاور خلال الندوة

ويدور موضوع الندوة حول 4 محاور، وهي: المؤسس والتأسيس.. وحدة واستقرار. مقال الأمير.. وفاء الملوك للأئمة المؤسسين. الدور التاريخي لعسير ورجالها في التأسيس والوحدة. ويوم التأسيس في الصحافة العالمية.

من جانبه، قال مدير فرع جمعية “إعلاميون” بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن علي آل مرعي، إن هذه الندوة التي تأتي بمناسبة يوم التأسيس، هي من أيام الوفاء والولاء لوطن شامخ وقيادة رشيدة وشعب وفيّ.

وأضاف: نحن نحتفل هذا المساء معًا بمناسبة غالية على قلوبنا هو يوم التأسيس المجيد، فإننا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد سلمان، لمقام سيدي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز سمو أمير منطقة عسير – حفظهم الله، وللأسرة الحاكمة وللشعب السعودي العظيم.

كما تقدم آل مرعي لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير، بعظيم الامتنان ووافر الشكر والعرفان والتقدير لدعمه الدائم لمسيرة العمل الإعلامي بالمنطقة ومباركته للندوة وتوجيهه الكريم لدعم ومساندة جمعية “إعلاميون” لتأدية دورها السامي لخدمة العمل الإعلامي في المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، مؤكدًا أن “طموحنا عنان السماء ومرتكزنا عقيدتنا وسندنا قممٌ وشيم”.