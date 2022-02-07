دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس الأحد 21 مشروعًا تنمويًا جديدًا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

وشملت المشاريع محافظة حفر الباطن حيث نفذت شركة المياه الوطنية مشروع استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيًا بسعة معالجة بلغت 50 ألف متر مكعب في اليوم وذلك تحقيقًا للاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي.

تشغيل آبار جوفية في حقل مياه حفر الباطن

وسعيًا لزيادة مصادر المياه في المنطقة الشرقية قامت شركة المياه الوطنية بحفر وتشغيل 11 بئرًا جوفيةً في حقلي مياه حفر الباطن والطفيح بطاقة إنتاجية تجاوزت 39.600 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة مالية تجاوزت 15 مليون ريال.

الاستفادة من حصاد مياه الأمطار

كما تم تنفيذ سد ترابي بتغليف خرساني في محافظة حفر الباطن لمجرى السيول في الذيبية بطول 1,390 مترًا، وبارتفاع بلغ 6 أمتار، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 5.7 ملايين متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 24 مليون ريـال؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، وتعزيز مصادر المياه السطحية.