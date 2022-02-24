نجح فريق ليفربول في تقليص الفارق مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو فريق مانشستر سيتي إلى 3 نقاط، بعد فوز الريدز مساء أمس الأربعاء على نادي ليدز يونايتد بسداسية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة والمؤجلة بين الفريقين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بسداسية

ويتواجد مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 63 نقطة، نادي ليفربول ثانيًا برصيد 60 نقطة في جدول الترتيب، تشيلسي ثالثًا برصيد 50 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 46 نقطة، ويست هام يونايتد خامسًا، آرسنال سادسًا ولكل منهما 42 نقطة، وولفرهامبتون سابعًا برصيد 40 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، برايتون تاسعًا برصيد 33 نقطة، ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 32 نقطة، كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، ليستر سيتي وأستون فيلا في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 27 نقطة لكل منهما، برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد23 نقطة، إيفرتون ونيوكاسل في المركزين الـ16 والـ17 برصيد 22 نقطة، بيرنلي وواتفورد ونوريتش سيتي في المراكز من 18 إلى 20 برصيد 20 و 18 و 17 نقطة على الترتيب.

ملخص مباراة ليفربول وليدز يونايتد

وكان الريدز بدأ المباراة ضاغطًا بكل قوة، ليسجل الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة عبر النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، ثم أضاف المدافع الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الثلاثين.

وواصل صلاح تألقه ليضيف ثالث الأهداف للريدز من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق ليفربول ضغطه الهجومي ليضيف 3 أهداف بواقع هدفين للسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين الـ الـ80 والـ90، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف السادس للريدز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ92.