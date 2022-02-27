واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد نهاية منافسات الجولة الـ22.

نتائج مباريات اليوم بالجولة الـ22:

وأُقيمت 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت فوز الباطن على الفيصلي بهدف دون رد، فيما تعادل الطائي ضد التعاون بهدف لكل منهما.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في تحقيق فوز كبير على نظيره الاتفاق برباعية دون رد، فيما تغلب الشباب على الفيحاء بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة الـ22، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر التالي (اضغط هنا).

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22 اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفتح والفيحاء، ثم الرائد برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الطائي.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، ثم التعاون بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ثم الاتفاق برصيد 20 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.