أُسدل الستار على نتيجة مباراتي اليوم في افتتاح الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، بينما تعادل الفيحاء بدون أهداف مع الفيصلي.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجمعة

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 44 نقطة، يليه الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 31 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة.

الفيحاء سادسًا برصيد 26 نقطة، الرائد سابعًا برصيد 25 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 25 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق والفيصلي في المركزين الـ 10 والـ11 برصيد 20 نقطة، الباطن والطائي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 19 نقطة.

الفتح والتعاون في المركزين الـ14 والـ15 برصيد 18 نقطة، الحزم في المركز الـ16 والأخير برصيد 14 نقطة.

وتُستكمل الجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مواجهات، أبرزها قمة الاتحاد والنصر.

موعد مباريات الغد بـ الدوري

وتنطلق مباريات الغد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الحزم عند الساعة 4:05 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الفتح عند الساعة 6:10 مساء، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وتُختتم مباريات الغد في الجولة الـ20، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره النصر عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.