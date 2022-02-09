وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التحية للاعبي الهلال رغم خسارتهم أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله على كل حال، أداء مشرف”.

أداء مشرف رغم الهزيمة:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق تشيلسي بهدف دون مقابل سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ32 بعد خطأ دفاعي من ياسر الشهراني.

الهلال لم يستغل فرصتين:

وفي الشوط الثاني، دخل زعيم آسيا بصورة مغايرة حيث أهدر فرصتين محققتين للتهديف عبر كل من المالي موسى ماريجا ومحمد كنو، تصدى لهما الحارس الإسباني كيبا حارس تشيلسي بشكل مميز.

يذكر أن الهلال سوف يواجه الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث من كأس العالم للأندية عصر السبت المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.