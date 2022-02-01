نشر المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، يجمع الفنانة أحلام والفنانة نوال الكويتية، وذلك لتحفيز جمهور موسم الرياض قبل الحفل الغنائي الذي يجمعهما 4 فبراير المقبل.

تركي آل الشيخ ولقاء القمة

وأظهر مقطع الفيديو، أحلام ونوال، في حوار مع رئيس شركة روتانا، سالم الهندي حيث وجه لهما سؤالًا: “نناقش المستمعين مع كلاي وتايسون جاهزين؟”، لترد الاثنتان: “جاهزين إن شاء الله وبتكون ليلة حلوة”.

ومازحت أحلام، الفنانة نوال قائلة: “تبغون تجربونا في كلاي وتايسون، أحلى بوكسنج بيني وبين أم حنين، بوكسنج حنين، راح نخلي الحبال الصوتية تترنم”.

وأضافت أحلام: “الجمهور راح يصفق طول الوقت، وراح تكون ليلة فاخرة وفخمة، ولكم أن تتخيلوا أكثر وش بنسوي أنا وأم حنين، وردت عليها نوال: “نتخيل أكثر، 200 %”.

ليلة أحلام ونوال

وتستعد النجمتان أحلام ونوال، لإحياء ليلة غنائية في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد عبده أرينا، بعنوان لقاء القمة، يوم الجمعة الموافق 4 فبراير، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

يذكر أن أحلام أحيت حفلًا غنائيًا يوم 23 ديسمبر الماضي ضمن حفلات موسم الرياض،كما طرحت المطربة الإماراتية أغنية جديدة بعنوان “فدوة عيونك” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات: معتزة، وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع مشاري اليتيم، ومكس جاسم محمد.