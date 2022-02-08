تترقب الجماهير مباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي، أملًا في مواصلة تألق المارد الأحمر وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

الأهلي ضد بالميراس

ويلعب الأهلي ضد بالميراس ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني، فيما يطمح بالميراس الصعود إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمباراة اليوم

ويفاضل المدير الفني بيتسو موسيماني بين الدفع بالتشكيل الأساسي الذي نجح في تجاوز عقبة مونتيري، أو الاستعانة ببعض اللاعبين الدوليين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانضم إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بالأمس، سداسي المنتخب، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد عبدالمنعم، ومحمد شريف، بجانب الحارس محمد الشناوي ولكنه غير مقيد للإصابة.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ علي لطفي، محمد مغربي “أيمن أشرف”، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر “محمد شريف”.