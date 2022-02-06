يخوض الفريق الكروي الأول في الهلال، مواجهة قوية مساء اليوم أمام فريق الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات.

وكان الجزيرة تأهل لمواجهة زعيم آسيا بعد فوزه يوم الخميس الماضي على حساب فريق بيري التاهيتي برباعية مقابل هدف.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، سالم الدوسري، محمد كنو، جوستافو كويلار، ماثيوس بيريرا، أوديون إيجالو، موسى ماريجا”.

ويسعى الزعيم إلى الفوز على الجزيرة والتأهل لمواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

سالم الدوسري يرفع راية التحدي

وكان سالم الدوسري أوضح أن فريقه ينشد الذهاب بعيدًا في بطولة كأس العالم للأندية وذلك قبل مواجهة الجزيرة في ربع نهائي المونديال.

وتحدث سالم الدوسري في المؤتمر الصحفي قائلًا: “هدفنا الوصول إلى مراحل متقدمة وبعيدة في البطولة، خاصة أنها ليست المشاركة الأولى لنا”.

وأضاف الدوسري: “متفائلون في هذه البطولة، وبتوجيهات المدرب وتركيزنا داخل المستطيل سنحقق مركز أفضل من السابق، كذلك قضينا فترة قصيرة مع اللاعبين المنضمين حديثًا للفريق بسبب مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم، ولكن بيئة الهلال دائمًا ما تجعلنا متجانسين بشكل أسرع”.