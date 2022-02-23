كشف المدربان الأرجنتيني دييغو سيميوني والألماني رالف رانجنيك تشكيلة مباراة أتلتيكو مدريد ضد مان يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022.
تشكيلة مباراة أتلتيكو مدريد ضد مان يونايتد:
وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد مكونة من: “أوبلاك، سافيتش، خيمينيز، رينالدو، لودي، فيرساليكو، هيكتور هيريرا، كوندوبيا، لورينتي، خواو فليكس، كوريا”.
أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا، ، لينديلوف، ماجواير، بوجبا، رونالدو، راشفورد، فريد، برونو فيرنانديز،، رافائيل فاران، لوك شو، سانشو”.
سجل تهديفي مميز لـ رونالدو أمام الأتليتي:
ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو سجلًا تهديفيًّا ممتازًا أمام أتلتيكو مدريد، حيث سبق له مع ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، أن أحرز في شباك الأتلتيكو 25 هدفًا في 35 لقاء.
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