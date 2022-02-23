يُقدم تشلسي بقيادة الألماني توماس توخيل مستوى مميزًا خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على ليل الفرنسي بالأمس.

البلوز يتجاوز ليل بثنائية نظيفة

ولعب تشلسي ضد ليل ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز البلوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشلسي يخطف الأنظار

وأصبح تشلسي أول فريق إنجليزي ينجح في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات متتالية بشباك نظيفة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا بكافة مسميات البطولة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشلسي أكثر الفرق حفاظًا على نظافة الشباك في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ انطلاق نسخة العام الماضي، برصيد 14 مباراة، وكان آخرها مواجهة ليل الفرنسي.

ولعب السنغال إدواردو ميندي المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، دورًا بارزًا في تألق البلوز خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه ونجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه.

وكان البلوز قد نجح في التتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف، فيما حل النادي الأهلي المصري ثالثًا والهلال رابعًا.