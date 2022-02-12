تُوج فريق تشيلسي الإنجليزي، بلقب كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على نادي بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

ملخص مباراة تشيلسي ضد بالميراس:

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، تمكن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو من إحراز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الـ55.

ونجح رفائيل فاييجا في إحراز هدف التعادل لـ بالميراس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ64.

هافرتز يُحرز هدف التتويج باللقب للبلوز:

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين حيث تمكن الألماني كاي هافرتز من إحراز الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الـ117 من ركلة جزاء.

وأصبح الترتيب النهائي لـ كأس العالم للأندية بعد نهاية البطولة كالتالي: “تشيلسي الإنجليزي البطل، بالميراس البرازيلي وصيفًا، الأهلي المصري ثالثًا، الهلال رابعًا، مونتيري المكسيكي خامسًا، الجزيرة الإماراتي سادسًا، بيراي التاهيتي سابعًا”.