وجه حساب نادي تشيلسي الإنجليزي في “تويتر” تحية لأداء لاعبي فريق الهلال، بعد مباراة الفريقين اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سعدنا بخوض المباراة مع @ChelseaFC 💙.. #كبير_آسيا يتمنى لبطل أوروبا التوفيق.. نراكم قريبًا🤝 https://t.co/Mdyk4CcKks

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 9, 2022

ماذا وجه تشيلسي للاعبي الهلال؟

وكتب حساب الفريق الإنجليزي رسالة باللهجة السعودية عبر “تويتر” للاعبي الزعيم قائلًا: “مشكورين وما قصرتوا، نشوفكم عن قريب”.

رد زعيم آسيا:

ورد حساب زعيم آسيا عبر “تويتر” قائلًا: “نتمنى التوفيق لبطل أوروبا نراكم قريبًا”.

وكان تشيلسي تفوق بهدف دون رد سجله اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو بعد خطأ من اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وحاول زعيم آسيا، كثيرًا العودة في المباراة خلال الشوط الثاني، عبر فرصتي موسى ماريجا ومحمد كنو ولكن دون جدوى، ليفوز تشيلسي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه فريق بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت المقبل.