أنهى الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي، الشوط الأول من مباراته أمام الهلال متفوقًا بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ملخص الشوط الأول:

البلوز بدأ الشوط الأول ضاغطًا بكل قوته، حيث سنحت له أكثر من فرصة للتسجيل عبر المغربي حكيم زياش والبلجيكي لوكاكو، لكن تألق عبدالله المعيوف حال دون ذلك.

وبعد خطأ من ياسر الشهراني في الدقيقة الـ32، تمكن لوكاكو من إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اللندني.

وبلغت نسبة استحواذ الزعيم على الكرة في الشوط الأول 38 مقابل 62% لفريق تشيلسي.