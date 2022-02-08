يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في حصد لقب كأس العالم للأندية، خاصة أنه الوحيد الذي لا يتواجد في خزائنه.

البلوز يصطدم بطموح الهلال:

ويلعب تشيلسي ضد الهلال في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ويسعى الزعيم لتحقيق مفاجأة، والإطاحة بالبلوز المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم للأندية 2021، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام الجزيرة الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تشيلسي يسعى لحصد اللقب:

وتُعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها تشيلسي الإنجليزي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث إنه تواجد في نسخة عام 2012، إلا أنه خسر المباراة النهائية أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون رد.

وفشل البلوز بقيادة رافائيل بينيتيز آنذاك في الظهور بشكل مميز ضد كورينثيانز، ولم يُقدم الفريق المستوى الهجومي المتوقع، وتم طرد المدافع جاري كاهيل، بالإضافة إلى إلغاء هدف للاعب توريس بسبب التسلل.

ويُحفز سيناريو ليفربول وبرشلونة، البلوز في حصد لقب كأس العالم للأندية 2021، حيث خسر الريدز البطولة في 2005؛ وتوج بها في 2019، والأمر ذاته للفريق الكتالوني بعدما خسر في 2006، وفاز بها أعوام 2009، 2011 و2015.