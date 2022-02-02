عبر العديد من موظفي القطاع الخاص عن تطلعاتهم في العام الجديد خاصة فيما يتعلق بالعمل 4 أيام في الأسبوع حيث تباينت الآراء ما بين مؤيد للفكرة ومحذر من عواقبها.

ورأي فريق من الموظفين أن العمل 4 أيام في الأسبوع لا يضر صاحب العمل لأن العبرة بالإنتاجية وإنجاز العمل ويمكن إلزام الموظف بعمل معين ينجزه خلال الأسبوع، كما اقترح آخرون أن يتم توزيع ساعات اليوم الخامس على أيام العمل الأربعة، مؤكدين أن ذلك يسهم في تخفيف الزحام المروري والتكدس ويمنح الموظف فرصة للراحة والبقاء مع أسرته لفترة أطول.

هل تتأثر أجور القطاع الخاص ؟

أما الفريق الآخر فقد حاول طرح المشاكل والعقبات التي يمكن أن تحول دون تنفيذ هذا المطلب حيث قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، إنه في حالة تخفيض أيام العمل إلى 4 أيام.. هل ستنخفض أجور القطاع الخاص لانخفاض ساعات العمل؟ أم لن تنخفض؟”.

وأضاف العمري: “كم تكلفة خارج دوام على القطاع الخاص ليوم الإجازة الزائد؟.. وما تأثيرها بثبات الأجور؟”.

وواصل: “ما مدى تأثر البنوك المُقرضة للعاملين إن حدث خفض للأجور؟.. هل سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي أم لا؟”.

عدد الموظفين السعوديين

يذكر أن وزارة الموارد البشرية أعلنت مؤخرًا أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين بهذا القطاع.

ويأتي بلوغ هذا المستهدف استمرارًا لجهود الوزارة نحو تحقيق برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إيجاد فرص وظيفية ممكنة لأبناء وبنات الوطن بشكل منظم ومتكافئ وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي، وتدعم جهود التنمية المستدامة.