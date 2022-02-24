حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد بنفيكا البرتغالي، وذلك في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص المباراة:

وكان اللاعب دوشان تاديتش تقدم بالهدف الأول لـ الفريق الهولندي في الدقيقة الثامنة عشرة، ثم سجل اللاعب الإيفواري هالر هدفًا بالخطأ في مرماه لفريق بنفيكا في الدقيقة الـ26.

وصحح هالر من خطأه وسجل الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة الـ30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الهولندي في الأراضي البرتغالية بهدفين لهدف.

بنفيكا ينجو من الخسارة أمام أياكس:

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح بنفيكا في إحراز هدف التعادل عبر رأسية من اللاعب ياريمتشوك في الدقيقة الـ73 مستغلًّا خطأ من حارس مرمى الفريق الهولندي.

وسوف تُقام مباراة العودة بين الفريقين في هولندا يوم 15 مارس المقبل.