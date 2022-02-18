نجح الفريق الكروي الأول بـ التعاون في إحباط مخطط المدرب الروماني كوزمين كونترا، وذلك بعد تعادل الفريقين أمس بهدف لكل فريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب الاتحاد لم يُعادل رقم مدرب النصر السابق:

ولم ينجح كوزمين في معادلة رقم المدرب الأوروجوياني جوزيه كارينيو، مدرب النصر السابق الذي حقق 13 انتصارًا متتاليًا في دوري المحترفين، بينما حقق كونترا 10 انتصارات متتالية مع العميد.

يذكر أن كونترا كان نجح في تجاوز عدد انتصارات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع الهلال في موسم 2018/ 2019، حيث فاز جيسوس في تسع مباريات متتالية مع الهلال.

العميد يلجأ للحكام الأجانب:

وفي وقت سابق، أكد حامد البلوي المدير التنفيذي بالفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن النادي سوف يستعين بالحكام الأجانب في باقي مبارياته في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث البلوي لـ برنامج ”أكشن مع وليد” قائلًا: ”حقيقة أداء الحكم محمد الهويش يثير الاندهاش، ضرب لاعب العميد أمامه وما تحتاج إلى تقنية الفيديو، والمفروض يعطي بطاقة حمراء لكنه مُصر على الذهاب إلى التقنية”.

وأضاف البلوي: “بشكل نهائي سوف يستعين الفريق بالحكام الأجانب في مبارياته المتبقية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وسيواجه العميد، فريق التعاون مساء الاثنين المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.