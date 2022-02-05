انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والتعاون بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء للتعاون بعد العودة لتقنية الـ VAR .#الأهلي_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/m5eneRgFVu

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 5, 2022

ملخص الشوط:

وشهد الشوط الأول عدم احتساب ركلة جزاء لفريق التعاون، وذلك بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.