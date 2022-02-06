انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأبها بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول

ولم ينجح العميد في خلق أي فرص هجومية خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

الفوز يضمن لـ العميد الانفراد بالصدارة

ويبحث العميد عن الفوز والوصول للنقطة رقم 44 والانفراد بـ صدارة دوري المحترفين السعودي بفارق كبير عن نادي الشباب ملاحقه.

يذكر أن مباراة الاتحاد وأبها تشهد اليوم غياب المصري أحمد حجازي والبرازيلي كورونادو.