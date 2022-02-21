عقدت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية، ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، اجتماعًا مع مشروع تعظيم البلد الحرام، وذلك لبحث سبل آفاق التعاون المشترك وتجويد منظومة التطوع بالمسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة “تطوع”.

جهود الرئاسة:

وتحدث مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني، خلال الاجتماع عن الجهود التي تبذلها الرئاسة من خلال التنسيق المثمر والجيد مع الجهات التطوعية المشاركة ودورها في تحسين منظومة العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال توفير مسارات ومصليات آمنة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامة الزوار وجميع قاصدي المسجد الحرام.

تعاون مشترك:

وبحث الزهراني سبل التعاون المشترك مع الجهات التطوعية المعنية وتفعيل الفرص التطوعية والمجالات المتعددة للتطوع بالمسجد الحرام وتحديد أوقات العمل والأعداد المتوقعة لموسم رمضان للعام الحالي 1443هـ وإتاحة الفرصة لاستقبال الجهات الراغبة بالمشاركة لخدمة ضيوف الرحمن في بيت الله الحرام، كما استعرض الاجتماع الخدمات التي يقدمها مشروع تعظيم البلد الحرام في المجالات الميدانية والخدمية والعديد من آليات التنسيق والتعاون المشترك بشأن الأعمال التطوعية.

وذكر أن الاجتماع يأتي تحقيقًا للخطط التطويرية (2024) وتماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة (2030) وما تحمله في طياتها من اقتصاد مزدهر ووطن طموح في سواعد أبنائه وفق تطلعات القيادة الرشيدة.