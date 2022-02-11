نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4/ 2/ 2021 /3) وتاريخ 10/ 04/ 1443هـ بشأن تعديل لائحة بيع تذاكر السفر البحرية ولائحة الفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة ولائحة فحص ومعاينة السفن الصغيرة.

وتضمن القرار الموافقة على تعديل لائحة مزاولة أعمال النقل البحري ولائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية ولائحة بيع تذاكر السفر البحرية واللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة واللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة، وفق الصيغة المرفقة.

تعديل لائحة بيع تذاكر السفر البحرية:

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة كما يلي: