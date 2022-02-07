أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في نسختها 26، عن تعديل موعد إقفال باب الترشّح للجائزة، ليكون آخر موعد لاستقبال الترشيحات هو يوم الأحد 17/8/1443هـ الموافق 20/3/2022م.

وأفادت الأمانة العامة للجائزة أنه من المتوقع الإعلان عن موعد الحفل الختامي للجائزة في شهر رمضان المقبل، مبينة أنها تلقت طلبات المشاركين من إدارات التعليم، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في فعاليات الجائزة التي تنظمها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

هذا وتشهد الجائزة هذا العام مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والجهات الخيرية، في ظل النجاح المتميز الذي تحققه عاماً بعد عام، كذلك ستجري الجائزة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أنه يشترط في قبول المشاركين ألا يتجاوز عمر المشارك عن خمسة عشر عاماً، ويمكن التواصل مع سكرتارية الجائزة على هاتف رقم 0118807044 أو البريد الإلكتروني: [email protected]