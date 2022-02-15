أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن تحديث البيانات في حالة حدوث أي تغيير عليها في أبشر من خلال حساب المستفيد في أبشر أفراد.

وتفاعل تطبيق توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين، مع سؤال مواطن قال فيه: “تم إصدار الهوية الجديدة النسخة السابقة، ولازلت موجودة في التطبيق كيف يتم تحديث البيانات؟.

تغيير البيانات الشخصية

وأوضح تطبيق توكلنا بقوله :”إنه عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر سوف تتحدث في توكلنا تلقائيا”.

وأضاف تطبيق توكلنا أنه يمكن تحديث البيانات الشخصية من خلال سحب الشاشة في صفحة المحفظة الرقمية من الأعلى للأسفل، ليتم فورا تحديث البيانات في توكلنا.

الأكواد الملونة في تطبيق توكلنا

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، أن الأكواد الملونة التي تظهر في الشاشة الرئيسية في التطبيق عبارة عن وسيلة معتمدة لإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم والزائر.

وأوضح تطبيق توكلنا إن اللون الأخضر الغامق يعني أن المستفيد أكمل جرعات لقاح كورونا المعتمدة.

وأضاف الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته، أو تلقى جرعة أولى أو غير محصن، واللون البرتقالي يفيد بأن الشخص مخالط، واللون البني يعني أن الشخص مصاب، واللون البنفسجي يكون للمستفيد القادم من السفر.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا وأبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.