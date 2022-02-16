أعلنت السوق المالية السعودية تعليق سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية لمدة يومي عمل بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على تخفيض رأس مالها وتحديد سعر جديد للسهم.

سعر سهم الصادرات الصناعية

وقالت السوق المالية في بيان لها إن الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للصادرات الصناعية يوم الثلاثاء 14/07/1443 هـ الموافق 15/02/2022 م وافقت على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 341.40 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

تعليق سهم الشركة

وأكدت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 15/07/1443 هـ الموافق 16/02/2022 م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض الشركة السعودية للصادرات الصناعية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 16/07/1443 هـ الموافق 17/02/2022 م