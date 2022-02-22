وطن ليس كأي وطن، بل يعلو ولا يألو إلى معارج الفخر والسؤدد، فلا يطاوله رفعة إلا رايته، ولا يزهوه ندًى إلا قادته وشعبه العريق.

وطن ليس كأي وطن، بل يعلو ولا يألو إلى معارج الفخر والسؤدد، فلا يطاوله رفعة إلا رايته، ولا يزهوه ندىً إلا قادته وشعبه العريق.#يوم_التأسيس #يوم_بدينا #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/W93EHlsFye

— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 22, 2022

بهذه الكلمات علقت دارة الملك عبدالعزيز على أوبريت الأرض هذي أرض دين وحضارة والذي جاء مطلعه كما يلي:

الأرض هذي أرض دين وحضاره

من يوم كانت جاهلية وجهال

وأرض النبي وأصحابه وأهل داره

صلى محمد فوقها وأذن بلال

يزيد حاضرها المشرف نضاره

عريق ماضيها الذي فيه تختال

فيها سيره آل سعود مجد وآثاره

صارت على مر الزمن مضرب أمثال

كما تضمن المقطع مقتطفات من كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الأمير مانع بن ربيعة المريدي مؤسس إمارة الدرعية الأولى سنة 850 من الهجرة بدعوة من ابن عمه ابن درع.

يوم التأسيس يجسد تلاحم الشعب السعودي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد اليوم، أن يوم التأسيس يجسد تلاحم الشعب السعودي والصمود أمام كافة التحديات.

وقال الملك سلمان في تغريدة له : نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل. وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل. والحمد لله على كل النعم.