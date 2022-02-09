أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية عن بدء التسجيل في مسابقة “كانجارو” العالمية للرياضيات 2022، التي تنظمها (عبر الاتصال المرئي) مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالتعاون مع وزارة التعليم.

فئة مستهدفة:

وأوضح تعليم المنطقة أن الفئة المستهدفة من مسابقة كانجارو هي الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبيناً أن آخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء التاسع من مارس القادم 2022م.

تعزيز الشغف بالرياضيات:

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلاب على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وانضمام الطلاب المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.