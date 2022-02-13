بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في أعمال فرز وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثالث لمكاتب التعليم في محافظات المنطقة (أملج،والوجه، وضباء، وحقل، وتيماء)، ومدارس المنطقة وذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة، ضمن برامج الاستعدادات الجارية للفصل الدراسي الثالث 1443هـ.

وأكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي، أن العمل يتم وفق خطة مُعدّة ومجدولة لتوزيع المقررات على مكاتب التعليم والمدارس، مشيرًا إلى حرص الإدارة على استمرار أعمال ترحيل المقررات إلى المدارس كافة، وتسليمها للطلبة مع ختام الفصل الدراسي الثاني وفق الإجراءات الاحترازية.