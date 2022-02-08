نشر محبو فيرنون عضو فرقة سفنتين الكورية نبأ تعاونه الوشيك مع الفنانة البريطانية الشهيرة تشارلي بعدما أعربت الأخيرة عن رغبتها في تقديم عمل مشترك.

التعاون مع فيرنون

وعبر جمهور فيرنون عن فخرهم بنجمهم المحبوب مؤكدين أن تشارلي هي من طلبت التعاون معه وذلك عبر تغريدة نشرتها في حسابها على تويتر وعملت إشارة لحساب النجم الكوري الذي رد على الفور مرحبًا بالفكرة.

من هي تشارلي ؟

اسمها الكاملتشارلوت إيما إيتشيسون من مواليد 2 أغسطس 1992، معروفة باسمها الفني تشارلي (Charli XCX)، هي مغنية وكاتبة أغانٍ بريطانية أصدرت 3 ألبومات منذ 2008 وحتى الآن.

أما فيرنون فهو عضو فرقة سفنتين الكورية الجنوبية، واسمه الحقيقي هان سول ولد في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 18/2/1998 لأب نصفه كوري ونصفه فرنسي، وأم أمريكية الجنسية، ويحمل فيرنون الجنسية الأمريكية إلى جانب الجنسية الكورية، ولديه شقيقة صغيرة تسمى صوفيا.

انتقل من الولايات المتحدة إلى كوريا وهو بعمر 5 سنوات، يعشق تربية القطط ولديه قطة تظهر معه في كل صوره، وهذه القطة تدعى Dodam، يهوى عزف الجيتار، ولديه حس كوميدي يعشق إلقاء النكات، دائمًا ما يملك الابتسامة على وجهه.

وقد انضم فيرنون إلى فريق سفنتين واحتل مركز رابر الفريق، وقدم مع الفريق العديد من الأغاني الناجحة والألبومات المميزة.